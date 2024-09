LISTA COMPLETA

Jorge Aragão, Natiruts, Alceu Valença e Parada do Orgulho LGBT+: fique por dentro dos destaques do fim de semana

Confira como se divertir em Salvador neste fim de semana

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 14:13

Fim de semana em Salvador Crédito: Divulgação / Divulgação / Divulgação / Divulgação

Se a ideia é aproveitar o feriado para escapar da cidade grande e sentir a brisa da Linha Verde, saiba que a Praia do Forte vai receber o Festival Conexão com o Paraíso, com artistas de renome distribuídos em três dias de programação. A curadoria caprichou nesta terceira edição do evento e promete tornar ainda mais belo o Castelo Dias d’Ávila.

Confira:

Na sexta-feira (6), a farra começa às 19 horas, com Timbalada, É o Tchan – que convida Sheila Mello, para quebrar tudo como nos velhos tempos – e Filhos de Jorge. No entanto, sábado (7) a folia tem início mais cedo, às 18 horas. O destaque do segundo dia fica a cargo do sambista Jorge Aragão. No mesmo dia, Jau, Luiz Caldas e Mudei de Nome também animam o Conexão com o Paraíso.

Jorge Aragão Crédito: Ricardo Nunes/Divulgação Vivo Rio

Para curtir a sexta e o sábado, é necessário garantir ingresso na TicketMaker. Já no domingo (8), o agito é 0800! O Festival Conexão com o Paraíso presenteia a Vila de Praia do Forte com o samba romântico e contagiante do Batifun, liderado por Marcelo Timbó.

sexta-feira, 6 de setembro

Moraes Moreira já deu o tom: “Oxalá estejam limpas as roupas brancas de sexta”. Bem-vindo seja o dia de vestir a cor da paz, perfumar-se de alfazema e se juntar à plateia obediente à tradição fresquinha de se encantar com os acordes da Orkestra Rumpilezz, na Escadaria do Passo. O projeto Funfun do Passo, que acontece nas primeiras sextas do mês, abre caminho para setembro chegar.

Nesta edição, o conjunto substitui as composições autorais e leva o álbum “Maria Fumaça”, da Banda Black Rio, ao Centro Histórico. Aliás, a apresentação surge aqui antes de desembarcar em São Paulo, no Coala Festival, quando a Rumpilezz faz ressoar o disco – uma das grandes influências do maestro Letieres Leite, fundador da Orkestra – com a luxuosa companhia de Luedji Luna. Bem, do lado de cá, em Salvador, o evento é gratuito e começa às 19 horas. A dica é chegar cedo para reservar um bom lugar em um dos degraus da escadaria.

Orkestra Rumpilezz Crédito: Igor Santos / Secom

Estique a caminhada até o Largo Quincas Berro d’Água e se depare com sete cores do arco-íris, uma espécie de portal à Parada LGBT+, marcada para este domingo (8). A partir das 18 horas, uma constelação de estrelas drag, lideradas por Chocolate Batidão, iniciam os trabalhos para o evento que celebra a visibilidade LBTQIAPN+. Chock convida Sissizeta Jhones, Angelina Mels, Rainha Loulou, Bagageryer Spilberg , Barbarie Bundi, Renata Peters e Lázaro Drumond para performances regadas a dublagens, bate-cabelo, espacates e purpurinas. Juntas, farão cintilar a cena queer baiana com o Show das Drags. O espetáculo é 0800.

Show das Drags Crédito: Divulgação

E tem mulher no comando dos tantans, pandeiros e cuícas, no Batatinha Bar, às margens do Largo dos Aflitos. Mas não tem aflição certa com o Samba das Cumades! São elas por elas: as sambistas vêm com um repertório que recorda o encanto de compositoras como Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara, e outras canções eternizadas por intérpretes como Clara Nunes. Com uma cervejinha gelada mais um punhado de petiscos, não tem erro: é a receita perfeita para cantar junto com os braços estendidos e os olhos fechados. A entrada custa R$ 20, à venda lá, na hora, na Ladeira dos Aflitos, 68. Às 20 horas.

Samba das Cumades Crédito: Acervo pessoal

sábado, 7 de setembro

Não se fala em outra coisa. O adeus do Natiruts está causando o maior alvoroço entre os fãs baianos. A banda de reggae faz um giro de despedida pelo país, com escala em Salvador. Os brasilienses dizem “gratidão” a uma jornada de sucesso, perdurada por quase três décadas, na Arena Fonte Nova, a partir das 21 horas, com acesso liberado desde às 19 horas. Não há mais ingressos à venda nos canais oficiais. Quem conseguiu comprar a tempo, vai ter a oportunidade final de escutar ao vivo hits como “Leve com Você” – que intitula a turnê –, “Natiruts Reggae Power” e “Beija-Flor”.

Natirruts Crédito: Carlos Muller/Divulgação

Cheiro de feijoada perfumando o ar… E vem de lá do Pelourinho, no Largo Tereza Batista. O motivo é a 13ª edição da Feijoada de Negra Jhô. Ou melhor: FeiJhôada! A comilança se torna coadjuvante quando tomamos conhecimento das atrações musicais presentes no evento idealizado pela traçadeira afro mais famosa da Bahia. E ela não está para brincadeira! Tratou de convocar o Cortejo Afro, o Ilê Aiyê e a Banda Didá para celebrar o meio século de história dos blocos afro.

Como todos os anos, a condessa de ébano vai desfilar pelas ruas do Pelô, acompanhada da Didá e de um corpo de bailarinos. Uma genuína corte africana, que sai da Rua Frei Vicente, às 13h30, em direção à praça onde acontecerão os shows. Este ano, o movimento vai exaltar os caboclos brasileiros e as encruzilhadas. Para testemunhar tamanha beleza, tem de vestir a camisa: à venda lá no Salão da Negra Jhô, na Rua das Laranjeiras, 10, pertinho de Alaíde do Feijão (para fazer jus à iguaria que será servida). A reserva também pode ser por telefone: 71 98640-6429.

Corte afro da FeiJhôada Crédito: Fabio Peixoto

Como faz falta a Legião Urbana! Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá são quem mais sabem disso. Tomados por esse sentimento nostálgico, a dupla remanescente da banda estaciona a turnê ‘As V Estações’, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19 horas, para um tributo que mantém acesa a chama do rock. Há de saber que esta é a rodada de encerramento do projeto, viu? É a última chance para Pais e Filhos – e netos – provarem de uma espécie de catarse emocional, e reviver canções que definiram gerações. Para vibrar em uníssono, ainda há tíquetes na Bilheteria Virtual ou, sem taxas, no balcão de venda física Lojas Pida (Salvador Shopping e Shopping Piedade). Atenção: os ingressos deste evento NÃO ESTÃO disponíveis na bilheteria do TCA.

: Leo Aversa/Divulgação Crédito: Leo Aversa/Divulgação

domingo, 8 de setembro

Aaaaa-ê! Quem nunca berrou o refrão de “Belle de Jour”, de Alceu Valença, que considere ir ao show do pernambucano neste domingo (8), na Concha Acústica do TCA. Ele estará “Alceu Dispor” (eis o nome do espetáculo originado de um meme), com uma mala abarrotada de outras canções consagradas, como “Anunciação”, “Tropicana”, “Coração Bobo”, “Girassol”, “Pelas Ruas que Andei” e “Como Dois Animais”. É emoção para não caber nem mesmo em um “Táxi Lunar”! E como medida para reforçar as digitais do agreste e do sertão na identidade do artista, Alceu evoca a memória gonzagueana, com “Xote das Meninas”, “Pagode Russo”, e outros baiões mais. A apresentação começa às 19 horas, com tíquetes entre R$ 110 e R$ 200, no Sympla ou na bilheteria física do complexo.

Alceu Valença Crédito: Divulgação

Carnaval fora de época? Mais ou menos. O 21º Orgulho LGBT+, organizado pelo Grupo Gay da Bahia, chama todos os olhares para a comunidade queer. Das 10h da manhã às 21 horas, o circuito Ondina-Barra vira uma passarela para milhares de pessoas, que reivindicam respeito e lutam pelos seus direitos, sem se deixarem esmorecer. O desfile, contudo, sai às 15 horas. Mas, antes, a partir do meio-dia, o Palco da Diversidade, montado no Farol da Barra, já mostra a que veio o evento. Aqui, a programação na íntegra.

parada gay Salvador Crédito: Divulgação

Mas para o Malê Debalê e o Afoxé Filhos de Gandhy, a largada para o Carnaval é dada agora! O maior balé afro do mundo, sediado em Itapuã, e o tapete branco, localizado no coração do Pelourinho, inauguram suas temporadas de ensaios neste domingo (8). Às 13h30, no Parque Metropolitano do Abaeté, o Banda Malê autoriza a entrada franca e convida Narcizinho Olodum, Jr Nu Balancu e Pagode do Lu. Na sede do Filhos de Gandhy, o acesso também é gratuito e os clarins e agogôs começam a ser tocados às 14 horas.