Jorge Aragão participa do festival Conexão com o Paraíso em Praia do Forte

O evento será realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro e conta nomes como Filhos de Jorge e É o Tchan na sua programação

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 19:34

Crédito: Divulgação

O sambista Jorge Aragão será uma das atrações do festival Conexão com o Paraíso, que acontece entre os dias 6 e 8 de setembro, em Praia do Forte. O sambista se apresenta no sábado (07), mesma data em que também cantam Jau, Luiz Caldas e Mudei de Nome. Os ingressos estão disponíveis no site Ticket Maker.

Aragão tem mais de quarenta anos dedicados exclusivamente à música e é um dos sambistas mais populares do país. É o responsável por lançar clássicos do ritmo que dominam a memória afetiva dos brasileiros, como “Eu e você sempre”, “Vou Festejar”, “Coisa de Pele” e “Do Fundo do Nosso Quintal”.

No dia 06 (sexta-feira), o festival recebe os shows de Filhos de Jorge, Timbalada e É o Tchan (com participação de Sheila Mello), a partir das 19h. No domingo (08), encerrando a programação, a partir das 17h o samba do Batifun é a atração que se apresenta na vila, com um show gratuito e aberto ao público.