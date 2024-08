MACHISMO NO FUTEBOL

Jornalista Adriana Araújo detona Abel Ferreira após machismo contra repórter da Band

Apresentadora fez crítica durante o Jornal da Band

Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 10:14

Adriana Araújo, Alinne Fanelli, Abel Ferreira Crédito: Band / Redes socias / TV Palmeiras

O sentido da frase "mexeu com uma, mexeu com todas" foi colocado em prática na noite desta segunda-feira (26) durante o Jornal da Band. A apresentadora Adriana Araújo fez críticas ao técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

O comandante do time de futebol deu uma declaração considerada machista contra a repórter Alinne Fanelli, da Rádio Bandeirantes, durante uma coletiva de imprensa. A jornalista das noites da Band reforçou que o comentário do técnico ofendeu não só ela, mas também todas as mulheres que estão trabalhando ou torcendo nos estádios.

"Ele ofendeu a nossa colega. Ele coloca, com as palavras dele, a mulher numa subcategoria e caberia ao homem decidir se deve ou não dar atenção ao que uma mulher diz. Esse mundo, Abel, não existe mais. Há décadas nós lutamos e nos recusamos a ficar nesse lugar. Suas palavras não ofendem só a Aline, mas também a mim, sua mãe, sua mulher, suas filhas, todas as mulheres nas arquibancadas ou em casa torcendo pelo Palmeiras", disparou, nesta segunda-feira (26).

Ela ainda prosseguiu que o telefone às escondidas com o assessor do Palmeiras não vale como retratação: "Digno é fazer isso na frente das câmeras, pedir desculpas, como fez quando agrediu a Aline. Do contrário, é só sinal de covardia".

'Suas palavras ofendem a mim, sua mulher, suas filhas', diz Adriana Araújo sobre declaração de Abel Ferreira durante coletiva de imprensa após partida do Palmeiras. pic.twitter.com/g0wh6glfLU — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 26, 2024

Entenda a polêmica

A repórter questionou sobre a condição do lateral-direito Mayke, que saiu de campo lesionado. Abel, no entanto, não gostou da pergunta da jornalista, disparando comentário machista ao vivo para o Brasil todo por meio do canal do YouTube do Palmeiras.

"Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e a Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Os outros podem se manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar", disse, na coletiva do último domingo (25).