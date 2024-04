ADEUS DAS MANHÃS

Jornalista Carol Barcellos anuncia saída do jornal 'Bom Dia Brasil'

Todas as manhãs, Carol Barcellos aparece no jornal Bom Dia Brasil, na Globo, para dar informações sobre esportes do país e do mundo. Mas, nesta quinta-feira (11), ela revelou ao vivo que vai sair do programa.