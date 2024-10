TV

Jornalista da Globo News se emociona ao noticiar morte de colega; veja vídeo

Cosme chorou ao comentar a morte da jornalista, que enfrentava um câncer de pâncreas há três anos. “Foi um dos nomes mais importantes do jornalismo de Rio Grande e do Rio Grande do Sul. Ela foi minha colega, minha chefe, minha mentora”, disse, emocionado. Ele foi consolado por Leilane Neubarth, durante o telejornal Edição do Meio-Dia.

No Instagram, Cosme também fez uma homenagem a Julieta e lembrou dos ensinamentos da jornalista. “Julieta me ensinou a segurar o microfone. Fazer um texto. Criar fontes. Olhar pra câmera. Gravar um texto. Editar … Eu passaria horas escrevendo o que aprendi com ela. A maior lição que me passou foi a de que o jornalismo serve para ajudar as pessoas! Julieta sempre fez o jornalismo comunitário, de rua, de porta, de escola, de hospital, de creche, de universidade e as vezes de pinguins do museu oceanográfico. Ela sempre dizia “o povo ajuda o povo””, escreveu.