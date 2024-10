FAMOSOS

José de Abreu e Murilo Rosa fazem as pazes após polêmica: 'Perdoar é uma bênção'

Briga entre os atores resultou em processo judicial

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 15:02

Murilo Rosa e José de Abreu Crédito: Redes sociais

Os atores José de Abreu, 78 anos, e Murilo Rosa, 54, fizeram as pazes depois de uma discussão que resultou em processo judicial. Como o desfecho, Abreu publicou em suas redes sociais uma carta de retratação. O conflito entre os dois se iniciou em 2022, depois de uma conversa ao vivo entre Murilo e Maria Zilda, na qual atriz afirmou que Zé de Abreu tinha “bafo”, ou mau hálito, na época em que fizeram juntos a novela “Bebê a Bordo”.

"Hoje é um dia especial para celebrar o entendimento e a reconciliação. Tive a oportunidade de resolver um mal-entendido com o ator Murilo Rosa", afirmou o ator em seu pronunciamento.

"Em um momento de emoção, foram ditas palavras que não refletem o respeito que devemos preservar entre colegas de profissão. Durante a audiência pedi desculpas pelo exagero da minha reação. Retomamos nossa amizade balançada pela irresponsabilidade de uma colega", completou.

No X, antigo Twitter, José se estendeu no pedido de desculpas: “Eu, José de Abreu, gostaria de me retratar publicamente pelas postagens realizadas nas minhas redes sociais referentes ao Sr Murilo Rosa. Reconheço que as referidas postagens não são verdadeiras e foram ofensivas. Peço desculpas pelos ataques dirigidos injustamente a sua pessoa e ao que tenha causado a seus familiares”.

“Reconheço também que distorci a expressão ‘Murilar’, termo criado carinhosamente por Jayme Monjardim. Reitero que minhas declarações nas postagens a que me referi ao Sr Murilo Rosa não condizem com a verdade, muito menos com a realidade do profissional e pessoa que ele é”, completou.

"Eu, José de Abreu, gostaria de me retratar publicamente pelas postagens realizadas nas minhas redes sociais referentes ao S.r Murilo Rosa. Reconheço que as referidas postagens não são verdadeiras e foram ofensivas. Peço desculpas pelos ataques dirigidos injustamente a sua pessoa… — Jose de Abreu (@zehdeabreu) October 30, 2024

Em resposta, Murilo fez uma publicação no Instagram, falando sobre o poder do perdão: “O Perdão nos leva a lugares surpreendentes e hoje foi assim… Palavras gentis de José de Abreu se desculpando, com afeto e sinceridade. Acreditei”. Ele ainda acrescentou. "Dizem que pedir perdão é uma dádiva e perdoar é uma bênção".

“O juiz terminou a audiência dizendo palavras entusiasmadas e fiquei muito feliz com isso. Foi um bom momento para todos. Aplaudir o conflito dos outros é fácil, quero ver aplaudir a paz”, completou.

O que aconteceu

A situação se iniciou por conta de uma live feita com Murilo em novembro de 2022, em que Maria Zilda afirmou que José tinha “bafo”, ou mau hálito, na época em que fizeram juntos a novela “Bebê a Bordo”.

“Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa, ele já tinha o cheiro de suor, mais o de cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé era um bicho”, comentou a atriz.

Abreu, então, a acusou de trair o marido dela com ele, e contestou a postura de Murilo frente ao ocorrido: “Se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo ‘murilar’, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele, mais, não falo, não merece”.

Em meio às confusões, Murilo também se pronunciou: “Jayme Monjardim criou um termo carinhoso e até hoje me pergunta ‘onde eu estou Murilando’. Ali, naquele camarim, quem viu, presenciou um rato se encolhendo em sua insignificância. A vida passa. Passa rápido, e ainda o rato se preocupa com o seu hálito!”.