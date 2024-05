José de Abreu expõe traição de ex-colega da Globo: 'Traiu o marido comigo'

Em uma sequência de desabafos no X, antigo Twitter, o artista comenta que cansou de ser acusado "por uma fracassada" que teria conseguido papéis em novelas porque casou com um antigo diretor da Globo, o Talma.

"Se separaram, a carreira acabou. Né, Zildede Zil? Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares, dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido", comentou.

Chega. Não vou aguentar uma ex atriz que não detém NENHUM RESPEITO entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é a toa que existe na Globo o verbo "MURILAR", ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele…

Em seguida, José revelou que teve um amor lindo com Zilda, confirmando que a atriz traiu o ex-marido com o ator. "Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro de equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma. Que, aliás, a chifrava com todo mundo."