LITERATURA

José Eduardo Agualusa lança novo livro em Salvador no final de semana

Bate-papo seguido por sessão de autógrafos acontece em livraria na Vitória

O escritor José Eduardo Agualusa lança neste domingo (17), em Salvador, o livro Mestre dos Batuques, no qual usa elementos do realismo fantástico para narrar a trajetória de formação de Angola. O evento acontecerá a partir das 16h, na Livraria LDM do Vitória Boulevard, com um batep-apo mediado pelo livreiro Heider de Assis, seguido por sessão de autógrafos.

Para o lançamento no Brasil, Agualusa vai passar por outros municípios, além de Salvador, como São Paulo, Maricá, Tiradentes, Santos, São Luís e João Pessoa. Em algumas cidades, ele vai ser acompanhado pelo escritor Mia Couto, que assina o texto de orelha do livro.

Por meio do realismo fantástico, Agualusa dá vida a Leila Pinto, uma mulher contemporânea que revisita o passado para contar a história de amor de seus avós, Jan e Lucrécia, iniciada em 1902 no planalto central de Angola. A trama tem início com um evento curioso e obscuro: um pelotão de soldados europeus é encontrado morto em circunstâncias misteriosas. A narrativa transita entre o Reino do Bailundo e a Angola, revelando como uma sociedade secreta de guerreiros ovimbundos – etnia predominante no país – desempenha um papel crucial no destino da nação.