José Loreto canta Eslovênia e Lucas Bissoli se irrita: 'Sem caráter'

O ex-BBB Lucas Bissoli publicou, na última semana, uma sequência de stories reclamando de um famoso que estaria cantando sua namorada, a também ex-BBB, Eslovênia.



Em conversa com o portal LeoDias, Lucas revelou que se trata do ator José Loreto."Não respeita a relação dos outros", desabafou Lucas. Loreto está solteiro desde o término com Rafa Kalimann, em janeiro.



Nos stories, Lucas já havia publicado: “Respeita o relacionamento dos outros e principalmente quem nunca deu abertura pra essas liberdades”, disparou Lucas em Stories no Instagram, publicados na semana passada. “Esse meio nosso, tem muita gente cara de pau e sem caráter”.