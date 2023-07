José Loreto fala sobre comentário que 'desconcertou' Rafa Kalimann

Em entrevista para O Globo, José Loreto falou sobre o comentário que disse para Rafa Kalimann no Domingão do Huck. Na ocasião, o ator e a influencer que namoraram por cerca de seis meses e terminaram em janeiro, participavam do quadro Dança dos Famosos - ele como jurado e ela como participante.



"Não me arrependo de nada, porque tudo que faço tem consequências, às vezes maiores ou menores do que quero. Foi do jeito que tinha que ser, minha espontaneidade sempre foi meu carro-chefe para abrir portas na vida. A relação que temos hoje em dia é cada um vivendo sua vida, e somos gratos pelo que tivemos", disse na entrevista.