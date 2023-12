José Loreto tentou barrar Leonardo DiCaprio em área vip de boate; entenda

O ator José Loreto esteve presente no programa 'Te Vejo no After' e contou para o apresentador Marcelo Serrado sobre uma ocasião que teria vetar o ator Leonardo DiCaprio da área vip de uma boate. O bate papo aconteceu nesta sexta-feira (08).



"Eu tava trabalhando em uma boate em Hollywood, de segurança. Aí chegou a Gisele Bündchen, o Leonardo DiCaprio e aí aquele vuco vuco. Me botaram na porta da área vip e me falaram: 'checa, quem tem pulseira entra, quem não tem pulseira não entra'. Aí eu vi o Leo vindo em slow motion sem pulseira e falei: 'you can't pass' (você não pode passar)", contou.