SHOW

Josyara revê repertório da Timbalada em show na Casa do Comércio

Apresentação acontece nesta quarta (20), Dia da Consciência Negra

A cantora e violonista Josyara apresenta nesta quarta (20), Dia da Consciência Negra, no Teatro Casa do Comércio, o show Mandinga Multiplicação, em que interpreta canções da Timbalada. Além do seu violão, Josyara tem o acompanhamento do músico Léo Mendes.