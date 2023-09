Jota Quest faz show da turnê 'Jota25' em Lauro de Freitas neste sábado (23)

A banda mineira Jota Quest se apresenta no palco do Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, a partir das 20h, com o show da turnê "Jota25 – De Volta ao Novo". A nova turnê, a primeira do grupo em dois anos, marca os 25 anos de carreira de uma das mais consagradas bandas do rock nacional.



Donos dos hits "Fácil", "Dias Melhores", "Na Moral", "Amor Maior", "Encontrar Alguém", "Só Hoje" e muitos outros, o Jota Quest está na estrada desde fevereiro embalando os fãs com os músicas que marcam as mais de duas décadas de sucesso do grupo.