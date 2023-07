Jovem viraliza ao mostrar como é viver dentro do banheiro do trabalho

Jovem mora no baneheiro do pet shop. Crédito: Redes sociais

O TikTok virou um aplicativo para as pessoas que querem compartilhar mais da vida pessoal, e foi assim que Beatriz Modesto, de 22 anos, ficou famosa nos últimos dias.



Isso porque depois de sair de um relacionamento de sete anos, a jovem saiu de casa e não queria mais voltar para a casa dos pais. Pensando na independência, ela decidiu morar no banheiro do seu pet shop, que fica em Limeira, interior de São Paulo.



No vídeo, Beatriz mostra que prepara a comida ao lado da cama, com uma panela elétrica, enquanto faz a carne em uma air fryer. Mais no fundo, ela mostra o banheiro com a máquina de lavar.

Segundo a jovem, ela conheceu o ex-marido aos 14 anos, mas só agora as crises no relacionamento intensificaram. A relação piorou depois que a empreendedora passou a ficar mais conhecida na internet mostrando o trabalho no pet shop.

Sem apoio do ex-companheiro e as discussões aumentando, ela decidiu sair de casa e morar no banheiro do empreendimento. "Para quem não sabe, eu terminei uma união estável de sete anos e estou recomeçando do zero. Essa é minha cozinha, ela é um cubículo, mas dá para fazer tudo o que eu preciso", disse.