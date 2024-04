MÚSICA

Julian Marley, filho de Bob, se apresenta na capital baiana em maio; vem saber

O cantor, compositor e multi-instrumentista Julian Marley, dono do Grammy de melhor álbum de reggae, vai se apresentar em Salvador pela primeira vez após a premiação. Acompanhado da banda The Uprising, ele sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 19 de maio, às 18h30, em um show que promete ser memorável. A apresentação terá abertura do grupo Adão Negro. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos através da plataforma Ticket Maker.