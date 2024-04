ICARUS

Após sucesso no RJ, rapper BK’ traz novo álbum para Salvador

Depois de um show histórico na Praça da Apoteose, no coração do Rio de Janeiro, BK’ levará o “ICARUS: A Apoteose” para Salvador. O show acontecerá em julho e os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana. No último dia 6, o rapper cantou por mais de três horas para mais de 20 mil pessoas na cidade maravilhosa.