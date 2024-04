EVENTO

Cabo-verdiana Mayra Andrade faz show inédito no Festival Salvador Jazz

As apresentações acontecem no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, e serão gratuitas

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de abril de 2024 às 18:52

A cantora Mayra Andrade traz em seu repertório uma fusão de influências brasileiras, jazz parisiense e música portuguesa Crédito: Djeci Ramos/Divulgação

Salvador recebe em maio, entre os dias 18 e 19, o Festival Salvador Jazz, que vai unir artistas nacionais e internacionais na capital baiana. Entre as atrações está a renomada cantora e compositora Mayra Andrade, que traz em seu repertório uma fusão de influências brasileiras, jazz parisiense e música portuguesa. As apresentações acontecem no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, e serão gratuitas.

O evento é uma realização do Ministério da Cultura e Aiwa, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é organizado pela Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Mayra Andrade já dividiu palco com ícones como Chico Buarque, Cesária Évora, Caetano Veloso e Charles Aznavour. Entre os destaques do repertório estão uma combinação do crioulo cabo-verdiano, referências brasileiras e a sofisticação do jazz parisiense.

Além de Mayra, outros grandes nomes da música vão marcar presença no festival, como Luedji Luna, Spok Quinteto, Jam Delas, Sonora Amaralina, Ubiratan Marques, Bixiga 70, Jhonathan Ferr e Marcos Suzano.