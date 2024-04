CULTURA

Show da Cufa reúne Solange Almeida, Grupo Revelação, Olodum e Filhos de Jorge em Lauro de Freitas

A Central Única das Favelas da Bahia (CUFA-BA), junto com a Favela Holding e o Grupo Resgaty, promovem nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Espaço 2 de Julho (em frente à estação de ônibus do metrô), em Lauro de Freitas, o "Show da Cufa", unindo dança, gastronomia e música com shows de grandes artistas locais e nacionais, como Solange Almeida, Grupo Revelação, Olodum e Filhos de Jorge.