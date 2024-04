SOM DE QUALIDADE

Ingressos para o show do rapper BK’ em Salvador podem ser adquiridos a partir desta segunda-feira (29); saiba valores

Os ingressos para o show do rapper BK’ em Salvador podem ser adquiridos a partir desta segunda-feira (29). Após um show histórico na Praça da Apoteose, no coração do Rio de Janeiro, para mais de 20 mil pessoas, o artista apresenta o espetáculo “Ícarus, a Apoteose” no próximo dia 27 de julho, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. As entradas custam a partir de R$ 35 e podem ser adquiridas na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.