Juliette pediu vaga em 'Auto da Compadecida 2' para Selton Mello

A cantora Juliette quer se aventurar em novas formas artísticas. Desta vez, a grande vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) revelou o desejo de participar da sequência de “O Auto da Compadecida”.



Durante participação no podcast “Um Milkshake Chamado Wanda”, a artista contou que entrou em contato com Selton Mello para conseguir uma “vaguinha” no novo filme de Guel Arraes.



“Eu mandei mensagem para Selton Mello, e falei: ‘Ei, tem como eu aparecer aí [no filme] atrás, nem que seja vendendo um picolé, dando um tchau? Qualquer coisa”, relembra Juliette.