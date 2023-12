Júri especial elege os melhores chocotones de Salvador

Dezembro é cercado de panetones e chocotones por todos os lados. Mas qual escolher para o seu Natal? Para desvendar quais são os chocotones mais gostosos de Salvador neste ano, a influenciadora Nathalia Bulcão Valladares — a Nath, do perfil @vem.conhecer — convocou um júri com 24 influenciadores digitais, formadores de opinião e especialistas em gastronomia.

A influenciadora Nathalia Bulcão Valladares . Crédito: Rafael Andrade Cerqueira

O júri provou 24 produtos sem identificação de marca, e o top 5 do ranking foi divulgado nesta terça-feira (4). Os critérios de avaliação da Batalha de Chocotones foram apresentação, massa, recheio e criatividade. Os itens que se deram melhor na avaliação foram os que alcançaram a maior média geral a partir das notas de todos os avaliadores.

"A ideia desse projeto é fomentar o consumo dos chocotones artesanais da nossa cidade, e estimular o comércio de pequenas empresas", comenta Nath, a organizadora da ação. Ela contou que se inspirou nas degustações realizadas há alguns anos na Folha de S. Paulo, e, posteriormente, no Jornal Correio*. "O sonho da Nath de 2018 era participar do ranking de chocotones que o Correio* organizava", completa.

Chocotone vencedor

Em 2023, a influenciadora colocou em prática a ideia, e convidou 21 marcas para participar da batalha. O chocotone que ganhou a melhor avaliação do júri especial foi o da confeiteira Jeanne Garcia (@jeannegarciaconfeitaria), com ganache de cupuaçu e geleia de cupuaçu. O quitute é finalizado com chocolate 40% e honeycomb, um caramelo crocante de mel.

"A ideia de trazer o cupuaçu fez com que quebrasse um pouco doce, principalmente porque tem uma geleia, um pouco mais doce, e um creme, mais azedo. Isso contrastou bastante. E ela conseguiu acertar de uma forma que cativou a mim, que sou amante de cupuaçu, e a quem não tem cupuaçu como uma fruta predileta. Então esse é um grande diferencial: quando você consegue fazer um produto para quem não gosta daquele sabor gostar do seu produto", explica o chef Jota Moraes, um dos seis jurados técnicos do concurso.

Para ele, além de apresentar um chocotone que tinha massa e recheio de ótima qualidade, a vencedora teve uma ótima "sacada". "Chocolate com cupuaçu é uma mistura que é super acertada, inclusive se faz o 'cupulat', que seria "chocolate" da semente do cupuaçu ao invés de usar a semente do cacau. Então ela teve uma sacada muito boa: confeccionou um produto de qualidade, trazendo até para o público que talvez não seja tão apaixonado por um cupuaçu um chocotone que é uma experiência", acrescenta.

O segundo lugar ficou com a marca Bia Prendada (@biaprendada), que concorreu com um chocotone com recheio de brigadeiro cremoso de maracujá com caramelo, coberto com chocolate e crumble crocante.

Já o terceiro melhor chocotone, de acordo com o júri especial, foi o da Jéssica Azevedo Confeitaria (@jessicaazevedo_oficial), que tem ganache crocante de limão e ganache de chocolate branco caramelizado coberto com chocolate branco.

O 4º lugar no ranking da Batalha de Chocotones foi conquistado pela marca Croc e Puxe (@croc_puxe), que apresentou um produto recheado com caramelo salgado, castanhas caramelizadas e ganache de chocolate meio amargo.

Fechando o top 5, a marca Moma (@momacookielab) apresentou um chocotone com camadas de cookies e caramelo salgado, finalizado com chocolate nobre meio amargo e flor de sal.

Confira todas as marcas participantes da competição:

- Croc e Puxe

- Jessica Azevedo

- Confeitaria Rausch

- Bia prendada

- Moma

- Doces bárbaros

- Oxe como é doce

- Amamiscake

- Padaria champs

- Petrina

- Edilande

- Anabel

- Oxe amour

- Dona doçura

- Lar

- Beija flor confeitaria

- Jeanne Garcia

- M loureiro

- Nane

- Delfino

- Isola

Conheça os jurados técnicos:

- Pietro Gavazza, chef

- Jota Moraes, chef

- Tamires Lopes, nutricionista

- Larissa Sala, nutricionista

- Julia Overback, confeiteira

- Gabriel Damaceno, confeiteiro

Todos jurados:

- Raissa Aires (@fuipetiscar)

- Ana Vitoria Simões (@bahiameuguia)

- Marcele (@bahiameuguia)

- Bela (seguidora - @isabelaheine)

- Sami (seguidora - @cachosporsami)

- Paula Bandeira (@paulabandeirapereira)

- Gabriel Damaceno (@gabrieldamiss)

- Larissa Sala (@poraicomlarisala)

- Tamires Lopes (@ceressaboresespeciais)

- Jota Moraes (@chefjotamoraes)

- Paulinha (@comendoetestando)

- Alice (@alice.visita)

- Mimi (@mimiteleva)

- Brenda (@brendadesal)

- Jailana (@ondecomeremsalvador)

- Caio Costa (@avidaemsalvador)

- Melissa (@visitandoporai)

- Naiana Ribeiro (@itsnaiana)

- Julia Overbeck (@juliaoverbeckpatisserie)

- Pietro Gavazza (@pietrogavazza)

- Nanny Senzano (@nannysenzano)

- Juliana Souza (@julianasouza.beauty)

- Mariana (@mari_amado)