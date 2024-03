COM FALAS DE BOLSONARO

Justiça condena Regina Duarte por vídeo em defesa da ditadura militar

Filha da atriz Leila Diniz processou artista devido ao uso indevido da imagem da mãe em clipe nas redes sociais

Publicado em 10 de março de 2024 às 12:22

Regina Duarte, em História de Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

À frente da Cultura durante a presidência de Jair Bolsonaro, Regina Duarte foi condenada pela Justiça a pagar uma indenização por uso indevido de imagem da atriz Leila Diniz. A filha de Leila, Janaina Diniz Guerra, moveu um processo pelas imagens compartilhadas por Regina em um vídeo de apoio à ditadura. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Em 2022, Regina postou um vídeo com um discurso de Bolsonaro e, quando o ex-presidente diz "1964 foi uma exigência da sociedade" e que "as mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem", aparece uma fotografia de 1968 das atrizes Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell. O protesto delas, no entanto, foi contra a censura na ditadura.

A Justiça determinou que o vídeo seja removido em até 48 horas das redes sociais. Em caso de desrespeito ao prazo, a pena é de multa diária de R$ 1 mil. Regina também precisa publicar em todas as suas redes um vídeo esclarecendo que Leila Diniz nunca apoiou o regime militar.

“Eu não poderia deixar de defender a imagem de minha mãe e nem deixar que alguém altere a história de acordo com o que quer. A utilização caluniosa da imagem de minha mãe é inaceitável e me deixa profundamente indignada. As pessoas precisam aprender a ter respeito pela memória das outras, pela imagem construída por toda uma vida” disse Janaina Diniz ao jornal.

Rejeição

A condenação vem em meio a reclamações de Regina Duarte de rejeição da classe artística. Ela revelou que deseja voltar a fazer novelas. O último trabalho da atriz na televisão foi em "Tempo de Amar", novela da Globo, de 2018.

“Não é impossível, mas é difícil, porque, depois de tanta coisa que eu já fiz, é meio improvável que alguém consiga me propor alguma coisa nova, que eu não tenha feito ainda”, disse ao ser questionada sobre o retorno à televisão.