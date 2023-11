Regina Duarte quer voltar para televisão após apoio a Bolsonaro

Um dos grandes nomes da teledramaturgia no Brasil, Regina Duarte revelou que deseja voltar a fazer novelas. O último trabalho da atriz na televisão foi em "Tempo de Amar", novela da Globo, de 2018. “Não é impossível, mas é difícil, porque, depois de tanta coisa que eu já fiz, é meio improvável que alguém consiga me propor alguma coisa nova, que eu não tenha feito ainda”, disse ao ser questionada sobre o retorno à televisão. Em entrevista para a Folha de S. Paulo, a atriz de 76 anos de idade afirmou que foi “rejeitada” pela Rede Globo após ter declarado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por cerca de três meses, a artista assumiu o cargo de secretária especial de Cultura do Governo durante o mandato bolsonarista no ano de 2020.

Após a saída do cargo, a atriz declarou ter sido “defenestrada” (afastada) pelo governo do ex-presidente, mas que não se arrependia. “Pelo contrário, foi muito bom para mim”, disse em entrevista ao Uol no início deste mês.