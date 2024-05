Kate Middleton perdeu 15 kg durante tratamento, afirma jornal

O jornal catalão também revela que integrantes da família real estão preocupados com a perda de peso de Kate, pois ela já era magra antes do diagnóstico da doença. Fontes ouvidas pela publicação afirmam, no entanto, que “o tratamento ocorre dentro da normalidade”.

No início do mês, em evento no St. Mary’s Community Hospital, nas Ilhas Scilly, o príncipe William compartilhou uma informação sobre o estado de saúde da esposa. “Posso perguntar como está a princesa Kate?”, iniciou a administradora do hospital, Tracy Smith. “Ela está bem, obrigado”, respondeu o futuro rei.