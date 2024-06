MESES DEPOIS

Kayky Brito volta a correr 9 meses após acidente e comemora: “Compartilhando coisas boas”

O ator Kayky Brito utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para compartilhar mais uma conquista com o público. O artista, que sofreu um grave atropelamento em setembro do ano passado, voltou a correr e relatou como foi a experiência.

Ao comentar uma postagem no Instagram, Diones falou do que sentiu ao ver o ator retomar suas atividades. "Muito me emociona ver você assim, voltando as suas atividades. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus", escreveu.