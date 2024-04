APÓS ATROPELAMENTO

Kayky Brito volta às redes sociais e fala sobre recuperação: ‘Graças a Deus, estou com vida’

O ator Kayky Brito falou aos seguidores de uma rede social, nesta segunda-feira (29), sobre seu processo de recuperação. Em setembro do ano passado, o ator de 35 anos sofreu um grave atropelamento, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Eu imagino que muita gente deve estar perguntando: ‘Pô, Kayky, sumiu, tá tudo bem?’. Estou bem, graças a Deus, estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora estou no ato de pedalar, mas parei para falar com vocês. Acho que eu devo muitas partes da minha vida a vocês, então vamos lá”, iniciou o ator.

Segundo o ator, a prática de exercícios tem sido fundamental no processo de reabilitação física. “Tenho pedalado, que é um hábito que eu gosto bastante. Quando que termino esse exercício me sinto muito bem. Graças a Deus, estou com vida, podendo conversar com vocês. Deus é bom o tempo todo. Amém. Espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Onde estiver, te amo”, declarou.