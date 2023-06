Key Alves cobre tatuagem homenageando Rodrigo Mussi

A polêmica tatuagem de Key Alves em homenagem a Rodrigo Mussi não existe mais. A ex-BBB tatuou uma mandala em cima do nome do rapaz, que estava inscrito no punho.



Em publicação nas redes sociais, Key mostrou o resultado da tatuagem. A jogadora de vôlei também explicou o significado do novo desenho: "Símbolo da espiritualidade".



Key revelou no BBB 23 o motivo de ter tatuado o nome de Rodrigo. Ela contou que se encontrou com Mussi na noite em que ele sofreu o acidente, em São Paulo.