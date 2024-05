Klara Castanho faz balanço após deixar o 'Dança dos Famosos': 'A mais sem ritmo possível'

Após ser eliminada da Dança dos Famosos, Klara Castanho usou suas redes sociais para se pronunciar sobre sua saída do reality do Domingão com Huck. A atriz publicou uma série de fotos e vídeos feitos nos bastidores da competição, agradecendo a todos que passaram pelo seu caminho nessa jornada.

"Agradeço a toda equipe do Dança dos Famosos 2024. Todos. Produção, camarim, caracterização, direção, meus colegas de elenco e principalmente aos professores. Gabe, Dennis, Cami, que sorte ter sido com vocês! Vocês são os profissionais mais surreais que já vi na vida. Kike, Tali e Amaury, amo vocês! Meus parceiros de dores e desafios", continuou.

Por fim, Klara também se emocionou ao falar do encontro com o cantor mexicano, Christian Chavez, um de seus maiores ídolos e que era um dos jurados da competição no domingo, 26: "Pra fechar essa grande aventura, a Klara de 7 anos está muitíssimo realizada por abraçar o Christian! (Alguém me belisca!)".