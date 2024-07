40 VAGAS

Laboratório Sala de Roteiristas chega à 2ª edição com formação gratuitas para mulheres do audiovisual

Saiba como participar da iniciativa

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 17:44

Laboratório Sala de Roteiristas Crédito: Divulgação

Começam nesta sexta-feira (12) as inscrições para a 2° edição do Laboratório Sala de Roteiristas, espaço de formação, análise e consultoria totalmente gratuito e 100% on-line para mulheres (cis ou trans) roteiristas, produtoras executivas e editoras/montadoras, estreantes ou profissionais que desejem desenvolver curta-metragens inscritos.

As interessadas em participar devem se inscrever até 26 de julho pelo site do projeto. Nesta edição, serão selecionados 40 projetos de obras audiovisuais de curtas metragem de ficção com até 25 minutos de duração.

Todas as atividades do laboratório serão realizadas por meio de videoconferência, divididas em um programa que conta com workshops que vão abordar temas variados, que vão desde o desenvolvimento de ideias em roteiros até o primeiro corte fílmico, passando, também, pelo desenvolvimento de técnicas e estratégias de produção, marketing e distribuição.

Esta edição traz como novidades as clínicas jurídicas e, mais uma vez, retorna com as masterclasses, que serão realizadas entre os meses de agosto e outubro deste ano. A coordenação pedagógica é da pós-doutora e doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, e cofundadora do Estude Séries, Maíra Bianchini, e tem como professores a produtora cultural Driele Mota; a roteirista e diretora Rebeca Thaís; o montador profissional e jornalista Alfredo Barros; além do roteirista Gustavo Erick.

De acordo com o roteirista Gustavo Erick, idealizador do Laboratório Sala de Roteiristas, a intenção é oferecer todo o suporte para que curtas metragens já idealizados não somente saiam do papel, mas que possam ser exibidos e até possam participar de premiações.

“Durante o laboratório, as candidatas selecionadas terão a oportunidade de desenvolver e aprimorar ideias para projetos audiovisuais já concebidos, além de criar novos projetos durante o processo. A proposta é oferecer suporte abrangente, onde as participantes terão a opção de escolher entre turmas focadas no desenvolvimento do argumento do filme, na escrita do roteiro final, no planejamento de mercado ou na edição do primeiro corte de curtas metragens já filmados”, explicou o produtor.

O projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. A Lei Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.

Inscrições

Com o intuito de desenvolver um espaço de suporte para a produção de curtas metragem, o Laboratório Sala de Roteiristas apresenta uma metodologia que envolve estudos, debates, formação e colaboração de projetos. A divulgação do resultado das inscrições acontecerá no dia 12 de agosto, no site do projeto (https://linktr.ee/saladeroteiristasbr).

Serão reservadas por turma, um mínimo de 50% de vagas para candidatas negras e 10% para candidatas indígenas. Após a divulgação dos resultados, as candidatas aprovadas deverão confirmar a participação, até o dia 18 de agosto, no e-mail ([email protected]), declarando disponibilidade para participar integralmente das atividades.

Curso e consultoria

A capacitação será realizada em cinco workshops, com carga horária de 24 horas de conteúdo voltado para formação, análise e vivência em torno dos projetos submetidos. Cada workshop contará com turmas formadas por oito mulheres, que vão se debruçar sobre os projetos apresentados. Os temas dos workshops são os seguintes: “Da Ideia ao Argumento de Ficção”; “Do Argumento ao Roteiro de Ficção”; “Do Roteiro ao Mercado”; e “1º Corte do Curta”.

O Laboratório vai oferecer, ainda, Clínicas Jurídicas, que consistem em encontros virtuais mediados por um advogado especialista em direito do entretenimento. Estas reuniões, voltadas somente para as mulheres selecionadas pelo projeto, vão tratar sobre questões legais específicas do setor, como contratos de direitos autorais, licenciamento de conteúdo, questões de propriedade intelectual, regulamentações de classificação etária, acordos de distribuição e questões contratuais com elenco e equipe.

Por fim, o Laboratório contará com cinco Masterclasses, que serão encontros abertos para toda a comunidade civil que vão tratar sobre temas fundamentais para a produção de curtas metragens, como distribuição, preparação para festivais de cinema, técnicas de captação de recursos, produção e acessibilidade. Ao todo, serão quatro meses de atividades.

SERVIÇO

O quê: Inscrições para a 2ª Edição do Laboratório Sala de Roteiristas

Onde: Site do Laboratório Sala de Roteiristas (https://linktr.ee/saladeroteiristasbr)

Quando: 12 a 26 de julho de 2024