Lady Gaga faz homenagem a Tony Bennett: 'Tínhamos algo mágico'

Lady Gaga usou as redes sociais para prestar um tributo a Tony Bennett, dez dias após morte do artista. Ícone da música romântica americana e do jazz, Tonny morreu em 21 de julho, aos 96 anos. Bennett e Gaga foram grandes amigos, além de parceiros musicais.



"Sentirei falta do meu amigo pra sempre. Sentirei falta de cantar com ele, conversar com ele, estar junto com ele no palco", escreveu a cantora no Instagram. Junto com o texto, a cantora compartilhou uma imagem em que os dois aparecem abraçados.