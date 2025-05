LITERATURA

Instituto Cervantes abre Clube de Leitura 2025 com homenagem a Mario Vargas Llosa

Inscrições são gratuitas, e encontro será nesta terça (20), às 20h, com mediação do professor Dany Velásquez

Tharsila Prates

Publicado em 19 de maio de 2025 às 19:41

O peruano Mario Vargas Llosa também tinha cidadania espanhola Crédito: Divulgação

A Biblioteca José García Nieto do Instituto Cervantes, na Ladeira da Barra, abrirá oficialmente, nesta terça-feira (20), às 20h, a programação do Clube de Leitura 2025 com uma sessão especial em homenagem ao escritor peruano e Prêmio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que morreu em abril deste ano.>

A abertura será conduzida pelo professor Dany Velásquez, do Instituto de Letras da Ufba, que guiará um debate literário a partir do conto “Los cachorros”, uma das obras mais emblemáticas de Vargas Llosa. A participação é gratuita, e os interessados devem se inscrever previamente pelo e-mail [email protected].>

Velásquez é doutor em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), com pós-doutorado em Filosofia da Libertação na Universidade Autônoma do México (Unam). >

O Clube de Leitura 2025 é um projeto mensal do Instituto Cervantes que promove encontros voltados à literatura em língua espanhola, com mediação de professores especialistas. O evento é aberto tanto a estudantes de espanhol quanto ao público geral apaixonado por literatura. Neste ano, o clube presta tributo não apenas a Vargas Llosa, um dos grandes nomes do boom latino-americano, como a escritores espanhóis que teriam completado 100 anos em 2025, a exemplo de Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Ángel González e Ignacio Aldecoa.>

"Começar o Clube de Leitura com uma homenagem a Mario Vargas Llosa é celebrar a obra de um dos autores mais importantes da literatura contemporânea e uma grande oportunidade de se aprofundar nos estudos sobre seu legado", afirma a diretora do Instituto Cervantes Salvador, Rosa Sánchez-Cascado.>

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nascido em 1936 em Arequipa, no Peru, e falecido em Lima, em abril de 2025, foi uma das figuras mais influentes da literatura hispano-americana. Autor de clássicos como A Cidade e os Cachorros, A Casa Verde e Conversa no Catedral, Vargas Llosa dominava múltiplos gêneros.>

Em 2010, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, reconhecido por sua “cartografia das estruturas de poder” e por retratar com intensidade a resistência e as derrotas do indivíduo diante da opressão. Ao longo da vida, também foi jornalista, ensaísta e político, tendo vivido por muitos anos na Europa e adquirido cidadania espanhola.>

Clube de Leitura 2025 >

Onde: Instituto Cervantes Salvador>

Inscrições gratuitas pelo e-mail [email protected]>

Programação completa>

20/05, às 20h - Mario Vargas Llosa (Peru) – “Los cachorros”, com o professor Dany Velásquez>

17/06, às 20h - Carmen Martín Gaite (Espanha), com a professora Esther Blanco>

08/07, às 20h - Atahualpa Yupanqui (Argentina) – Una voz indígena, com o professor Juan Ignacio Azpeitia>

19/08, às 20h - Ana María Matute (Espanha), com o professor Chema Rodríguez>

23/09, às 20h - Ángel González (Espanha), com o professor Blas González>

21/10, às 20h - Margarita García Robayo (Colômbia), com a professora Diana Rueda>