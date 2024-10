SUA DIVERSÃO

Larissa Luz, Ricardo Ishmael e Gregório Duvivier participam de festa literária infantil em Salvador

Evento acontece nos dias 19 e 20 de outubro

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 13:00

Larissa Luz, Ricardo Ishmael e Gregório Duvivier Crédito: Anderson Glover / Caio Lírio / Reprodução

Em celebração ao Mês das Crianças, a Caixa Cultural Salvador recebe a FLIKIDS – Festa Literária Infantil, que visa fortalecer os laços entre as crianças e as suas famílias e os livros. O evento acontece nos dias 19 e 20 de outubro, a partir das 14h, e os ingressos poderão ser adquiridos através da plataforma Sympla.

A festa terá uma livraria com diversos títulos, sala para sessão de autógrafos e bate-papo com os convidados. O ator, roteirista, escritor e humorista Gregório Duvivier é um dos nomes confirmados. A ele, se juntam ainda o jornalista e escritor Ricardo Ishmael e a cantora e atriz Larissa Luz, com sua mãe, a escritora Regina Luz.

A programação inclui ainda contação de histórias e apresentação de espetáculos, com curadoria da educadora e pesquisadora Ananda Luz e da premiada escritora infantil Emília Nuñez, nome à frente do perfil “Mãe que Lê” no Instagram.

Confira a programação

A abertura acontece no dia 19, às 14h, quando o escritor e apresentador infantil Adriel Bispo conta “Voando entre os sonhos”, seu livro. A seguir, às 15h, a escritora Sônia Rosa assume a programação com contação de histórias e bate-papo. Às 16h, a professora, contadora de histórias e Mestre em culturas Negras e Povos Indígenas Denízia Kawany Fulkaxó apresenta o “Brincando com os Kariri Xocó”. Encerrando o primeiro dia, às 17h, a cantora e atriz Larissa Luz, em cartaz com o aclamado espetáculo “Torto Arado – Musical”, e sua mãe, a escritora Regina Luz, batem um papo com o tema “Criar: Mãe e Filha”.