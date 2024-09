VANESSA BRUNT

Sete lugares de Salvador para respirar literatura de um jeito diferente

Vanessa Brunt

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 17:20

Recentemente, demos adeus a um dos mais tradicionais sebos de livros de Salvador: o Brandão. Há alguns anos, o Porto dos Livros também fechou as portas físicas. Das grandes às menores livrarias, tudo parecia estar sendo encerrado. Posteriormente, porém, tivemos a ascensão de livrarias como a Leitura por todo o país, e a esperança voltou a se instalar.

Não é para menos. Como escritora, sempre afirmo que a dor faz parte de tudo; o que não faz parte é se acomodar com ela. E existem locais da capital baiana que levam essa reflexão em suas atitudes e não dobram os joelhos ao movimento que levou a Bahia a ter apenas 60 livrarias atualmente, em comparação às 1.167 em São Paulo ou, até, 353 de Minas Gerais.

Afinal, a cidade do axé também traz páginas para além dos espaços tradicionais. Os livros estão em museus que recebem clube do livro, cafeterias com sebos, bibliotecas diversas e também em grandes livrarias que trazem constantes novidades da literatura baiana, com toques especiais. Confira:

Caramurê Doca 1 Crédito: divulgação

1. Caramurê Doca 1 | @caramure

Uma cafeteria, um restaurante, uma biblioteca e muitos eventos literários. Esse é o resumo do novo espaço da Caramurê Publicações, que é uma editora renomada e focada na cultura e literatura local. Com um catálogo quase 100% formado por autores baianos, agora a marca abriu uma terceira loja na cidade, localizada na Doca 1, no Comércio.

A unidade, comandada pelo casal Fernando Oberlaender e Márzia Chastinet, tem vista para Baía de Todos os Santos e conta com a proposta de vincular café, arte e livros, buscando fomentar o consumo literário baiano com uma experiência cultural, visual e gastronômica.

Aos finais de semana, o local conta ainda com feijoadas e maniçobas musicais, com poesia e samba.

Localização: Av. da França, s/n, Doca 1, Comércio | Horário de funcionamento: Terça à Sexta-feira, das 10h às 19h; Sábado, Domingo e Segunda-feira das 10h às 18h |

Livraria do Glauber Rocha Crédito: divulgação

2. Livraria do Glauber Rocha | @livrariadoglauber

O Glauber Rocha é um espaço cultural que engloba um cinema de rua, um terraço com vista para a Baía de Todos os Santos e também uma livraria diversificada. Tudo isso fica em sua sede, no Centro Histórico de Salvador. O local, que tem a premissa de tornar a sétima arte acessível à população da capital baiana, também possui um salão exclusivo para exibição de obras de arte e uma cafeteria.

Quem passar pela livraria vai encontrar dos best-sellers aos livros de novos talentos baianos. Eventos literários diversos, como lançamentos, também ocorrem na área. Até mesmo apresentações, como a da Orquestra Juvenil, acontecem no espaço.

Assim, é possível fazer uma programação especial, na qual se pode assistir a um filme, levar livros especiais e finalizar o dia aproveitando o pôr do sol com uma leitura no terraço logo após um cafezinho.

Endereço: Praça Castro Alves, 5 – Centro, Salvador | Horário de funcionamento: Terça-feira a Domingo

MAB - Museu de Arte da Bahia Crédito: divulgação

3. MAB - Museu de Arte da Bahia | @museudeartedabahia

Fundado em 1918, o Museu de Arte da Bahia é considerado o museu mais antigo da cidade de Salvador e é responsável por um acervo repleto de artes sacras baianas do século 18 e 19. Entre as obras de arte, estão porcelanas europeias e orientais, moedas, fotografias, manuscritos e pratarias. Além disso, o local oferece também apresentações de músicas, teatro, poesias e literatura.

Entre as atividades que ocorrem no museu está o clube do livro Leia Mulheres, que lê e incentiva a leitura produzida por mulheres (incluindo baianas) e tem encontros mensais, gratuitos e sem necessidade de inscrição prévia. Para participar, basta verificar a leitura do mês através das redes sociais, e comparecer no dia do evento.

Para o mês de Setembro, a leitura escolhida pelas curadoras do projeto foi o título Quarenta Dias, da autora Maria Valéria Rezende. Veja mais em: @leiamulheressalvador

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória, Salvador | Horário de funcionamento do museu: Terça a Domingo, das 10h às 18h

Biblioteca da Câmara Municipal de Salvador Crédito: divulgação

4. Biblioteca da Câmara Municipal de Salvador

Inaugurada em 2011, a Biblioteca que leva o nome do icônico professor e intelectual baiano Jorge Portugal, é uma proposta de preservação do patrimônio documental, histórico e cultural de Salvador vinculada ao Centro de Cultura Vereador Manuel Querino da Câmara Municipal.

Com uma estrutura climatizada, o acervo oferece de forma gratuita uma experiência literária completa e atividades culturais. Apesar de ser uma biblioteca direcionada ao legislativo municipal, nas prateleiras é possível encontrar títulos que abrangem o público geral, inclusive as crianças.

A partir deste mês de setembro, o local está iniciando o Projeto Conexão Literária, que serão encontros mensais para promover a discussão de obras de diversos gêneros literários. O livro inaugural será Olhos d’Água, de Conceição Evaristo e o primeiro encontro será na quarta-feira, dia 11. Para participar do clube do livro, basta preencher o formulário. Cada encontro terá duração média de 45 minutos, começando às 9h45, sempre às quartas-feiras.

Endereço: Praça Thomé de Souza, s/n - Centro, subsolo da Prefeitura | Telefone: (71) 3320-0336 e 3320-0495 | E-mail: [email protected] | Horário de funcionamento: Segunda à Quinta-feira, das 9h às 12h, e das 13h às 16h. Às sextas-feiras, das 9h às 14h.

Livraria Midialouca Crédito: divulgação

5. Livraria Midialouca | @midialouca

Desde 2003, no coração do bairro mais boêmio de Salvador, a Midialouca atua como uma livraria e loja de CDs, além de ser palco para pocket-shows e espaço para exposições de arte. A loja, que vende itens novos recebidos de editoras, gravadoras e distribuidoras e também usados, funciona como um acervo de antiguidades.

O catálogo de livros é extenso e diverso: entre as opções estão quadrinhos, livros de arte, cinema, folclore, além da sessão de best-sellers. Na parte musical, é possível encontrar diversos vinis clássicos da música tradicional brasileira.

Shows, debates com artistas de várias formas de expressão, exposições, ponto de encontro e discussões com escritores, músicos, cineastas também acontecem periodicamente e são divulgados em suas redes sociais.

Localização: R. da Fonte do Boi, 81 - Rio Vermelho, Salvador | Horário de funcionamento: de Segunda à Sábado, das 8h à 00h

Livraria LDM do Shopping Bela Vista Crédito: divulgação

6. Livraria LDM do Shopping Bela Vista | @livrarialdm

Fundada em 1992, a LDM é uma livraria e distribuidora de livros baiana, responsável por catapultar inúmeros nomes da literatura local através das suas publicações.

Desde 2023, o local também abriga uma proposta de Clube do Livro, reunindo leitores para discutir acerca de títulos, personagens e desenrolar da trama escolhida.

São dois clubes oficiais, – Clube do Livro da LDM do Bela Vista e o Clube do Livro da LDM do Paseo –, além de apoiarem outros dois, que acontecem no mesmo espaço das lojas: o Clube Lendo a Bahia, que é voltado para o consumo de livro de autores baianos, e o Clube do Livro Grupo Autêntica, que pertence a um sebo itinerante discute livros publicados pelo selo.

Essas reuniões são mensais, e são ideais para quem deseja se inscrever em uma comunidade leitora em Salvador. Lançamentos de livros, rodas de conversas com autores baianos e até uma área especial dedicada apenas aos autores locais também fazem parte do espaço.

Localização e horários: Brotas: R. Machado de Assis, 16 - Brotas, Salvador - BA. | Segunda à Quinta-feira, das 8h às 17:30 / Sex das 08h às 17h | Shopping Paseo: Rua Rubens Guelli, 135 - Itaigara, Salvador - BA. | Segunda à Sábado das 9h às 20h / Domingo das 13h às 19h | Shopping Bela Vista: Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador - BA. | Segunda à Sábado, das 9h às 22h / Domingo das 13h às 21h

A Cafeteria Botânica Crédito: divulgação

7. A Cafeteria Botânica | @acafeteriabotanica

Um local que combina cafeteria, loja de plantas e espaço para eventos de lançamento de livros: essa é a Cafeteria Botânica, que possui um ambiente interno capaz de abrigar 24 pessoas sentadas.

Com uma decoração que segue o conceito urban jungle, com muitas plantas e espreguiçadeiras, o cardápio dessa cafeteria possui diversas opções de comidas à base de plantas, além de drinks preparados com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs).

Durante os lançamentos de livros que acontecem periodicamente no local, existem bate-papos e mesas redondas com os autores. Além disso, no empreendimento é possível adquirir plantas de pequeno, médio e grande porte, inclusive frutíferas.