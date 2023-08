Larissa Manoela: atriz, noivo e Silvana Taques são intimados a prestar depoimento

Larissa Manoela, André Luiz Frambach e Silvana Taques foram intimados a prestar depoimento na investigação no caso em que a mãe da atriz é acusada de praticar crime de intolerância religiosa.



Em nota à imprensa, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) confirmou, neste sábado, 26, a intimação dos envolvidos, mas não deu mais informações sobre as datas. "Os envolvidos foram intimados a prestar depoimento. As datas só serão informadas após a confirmação das partes. A investigação está em andamento para apurar os fatos."