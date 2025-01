DESPEDIDA

Lázaro Ramos lamenta morte de Diva Guimarães, aplaudida de pé na Flip por fala antirracista

Aposentada se tornou amiga do ator e até participou do filme Medida Provisória

O ator baiano Lázaro Ramos publicou uma despedida emocionada no Instagram após a morte da professora aposentada Diva Guimarães, no final de semana. A paranaense ficou conhecida em todo o país em 2017, quando pediu a palavra para contar sua história pessoal durante um bate-papo em que Lázaro falava sobre o livro Na Minha Pele, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

“Numa das escolas onde estudei, as freiras contavam que Deus teria feito um rio por onde todos teriam que atravessar. Os primeiros, mais fortes e mais inteligentes, ao passarem por esse rio teriam perdido a cor tornando-se o que hoje são os bancos. Já nós, os negros, seríamos burros e preguiçosos, por isso teríamos atravessado quando restava apenas a lama do rio. Por isso é que apenas as nossas palmas das mãos e dos pés seriam claros”, disse ela, fazendo Lázaro e muitos na plateia chorarem. O vídeo viralizou e chegou a 12 milhões de visualizações em apenas um dia.