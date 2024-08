MATERNIDADE

Leandra Leal dá à luz a segundo filho, Damião

Ela já é mãe de Julia, de 10 anos, do casamento com Alê Youssef

A atriz Leandra Leal anunciou nesta sexta-feira, 16, que deu à luz Damião, filho de sua primeira gestação biológica e fruto do relacionamento com o fotógrafo Guilherme Burgos. O bebê nasceu no último dia 6, mas Leandra optou por compartilhar a novidade apenas nesta sexta. Ela já é mãe de Julia, de 10 anos, do casamento com Alê Youssef.