RACISMO

Leno Sacramento encena o monólogo En(cruz)ilhada no Teatro Módulo

O Teatro Módulo retoma, após uma década, o projeto Terças Culturais, a partir de hoje (14), às 18h30. A iniciativa é do Colégio Módulo, que se une ao teatro, para promover discussões sobre temas contemporâneos, frequentemente abordados no Enem.

Para esta edição, será encenado o espetáculo En(cruz)ilhada, monólogo escrito e interpretado pelo ator Leno Sacramento, que aborda o racismo estrutural e suas consequências na sociedade. Após a apresentação de En(cruz)ilhada, haverá bate-papo/diálogo com o artista sobre o racismo e a condição do negro na história e na atualidade.

SERVIÇO - EN (CRUZ) ILHADA | Terça (14), às 18h30, no Teatro Módulo | Ingressos: R$ 20 / R$ 10, à venda no local e no Sympla.