Lewis Hamilton passa fim de ano na Bahia; piloto é visto com top model brasileira em Trancoso

O automobilista britânico Lewis Hamilton está no Brasil. O campeão da Fórmula 1 deve passar a virada do ano na Bahia.



Ele desembarcou em Trancoso e curtiu uma festa de pré-Réveillon entre sábado (30) e domingo (31).



Hamilton jantou no Quadrado, segundo relatos de turistas. Ele foi visto acompanhado da modelo carioca Juliana Nalú, ex-namorada do rapper Kanye West.