PAGODE

Ferrugem celebra 10 anos de carreira com show especial em Salvador

Apresentação será realizada na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21:27

Ferrugem Crédito: Reprodução/ Instagram

Considerado um dos principais representantes do samba e do pagode contemporâneo, o cantor Ferrugem vai desembarcar em Salvador no próximo dia 28 de novembro para um show especial na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A apresentação faz parte da turnê Ferrugem 10 Anos, que percorre o Brasil celebrando uma década de trajetória do artista.

No repertório, o artista agitará o público com grandes sucessos que marcaram sua carreira. Não faltarão hits como Pra Você Acreditar, É Natural e Pirata e Tesouro, além de canções recentes como Me Bloqueia, Apaguei pra Todos e mais.