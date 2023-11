Líder do Black Sabbath, Ozzy Osbourne diz que tem 'no máximo mais 10 anos de vida'

O cantor Ozzy Osbourne disse que tem "no máximo mais 10 anos de vida", em uma entrevista à Rolling Stone UK. O vocalista do Black Sabbath, que tem 74 anos, contou que ficou "praticamente incapacitado" depois de passar por uma série de cirurgias nas costas e de ter descoberto um tumor na coluna, em 2019. O artista também foi diagnosticado com Parkinson.



À publicação, Ozzy afirmou que não quer ter uma vida longa. "Não tenho medo de morrer, mas não quero ter uma existência longa, dolorosa e miserável", disse à revista. "Gosto da ideia de que, se você tiver uma doença terminal, pode ir a um lugar na Suíça e resolver isso rapidamente."