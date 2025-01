VERÃO NA BAHIA

Liniker curte Roda de Samba Reggae de Marcia Castro no Largo da Saúde

Artista foi vista interagindo com o público e posando para fotos

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 09:07

Liniker Crédito: Reprodução

Liniker marcou presença na tradicional Roda de Samba Reggae comandada por Marcia Castro, realizada na noite desta quinta-feira (2), no Largo da Saúde, em Salvador. O evento, que celebrou o ritmo criado pelo Mestre Neguinho do Samba, reuniu fãs e artistas como Majur e Ju Moraes, que subiram ao palco para cantar com Marcia.

A voz de “CAJU” foi vista interagindo com o público e posando para fotos com admiradores que estavam no espaço.



Na última segunda-feira de 2024, Liniker foi uma das personalidades que prestigiaram o primeiro ensaio de verão do Cortejo Afro, no Pelourinho. Dias antes, ela também foi vista passeando na companhia de Majur pelo bairro do Santo Antônio.

Liniker posa com fã Crédito: Reprodução