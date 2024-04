EX-BBB

Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira para tratamento contra a depressão

Sobre shows e compromissos que já estavam marcados com a presença de Lina, a equipe orientou que os fãs procurem as casas responsáveis para receber o ressarcimento. “Sobre os shows que estão com vendas abertas neste momento, o aviso é de que eles não contarão com a presença da Lina. Para quem desejar obter reembolso dos ingressos já comprados, por favor, entrar em contato diretamente com as respectivas casas”.