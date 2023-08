Lionsgate+ vai encerrar atividades no Brasil até o fim do ano

O Lionsgate+ está se preparando para encerrar atividades no Brasil. A plataforma de streaming, que antes se chamava Starzplay, vai deixar de existir em todos os países da América Latina até o final de 2023, segundo informações do Omelete.



O Lionsgate+ atualmente detém com exclusividade séries como The Act, Spartacus, Normal People, The Tudors, The Great, Castle Rock, Ash Vs. Evil Dead, As Bruxas Mayfair, Mr. Mercedes e Gaslit.



De acordo com o representante da empresa, as séries atualmente hospedadas no Lionsgate+ ainda estão procurando opções para manter sua disponibilidade no Brasil após o encerramento da plataforma. Não há informações específicas sobre o destino de cada uma delas.