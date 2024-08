VEJA FORTUNA

Lista da Forbes revela quem são os bilionários baianos mais ricos do Brasil

Dois baianos marcaram presença na lista da Forbes mostrando os 240 bilionários do Brasil, divulgada nesta terça-feira (27): José Caetano de Paula Lacerda (que aparece na foto ao lado da esposa Solange Montenegro) e Carlos Nascimento Pedreira Filho.

Ambos são sócios do Grupo GPS, empresa que atua no setor de serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança. Ela é considerada a maior do país na área.