LANÇAMENTO

Livro de memórias de Preta Gil terá capa com fotos atual e da infância; lançamento acontece em agosto

“Os Primeiros 50” será lançado no próximo dia 8 de agosto, data em que Preta faz aniversário

“Eu vou fazer noite de autógrafos, sim, no Rio e em São Paulo. Quero muito que vocês gostem. O livro está lindo. Eu demorei uns bons anos para publicá-lo porque eu comecei a escrever ele em 2018, imagina”, anunciou Preta em publicação feita em seu Instagram na quinta-feira (4), mesmo dia em que a foto da capa de seu livro foi anunciada.

O lançamento acontece pela editora Globo Livros, no próximo dia 8 de agosto, data em que Preta faz aniversário. Conforme a editora adiantou, em comunicado, o relato é honesto e traz “histórias surpreendentes sobre a sua vida pessoal e profissional, como quando trocou uma carreira de sucesso como produtora pela vida artística. Momentos de auge e sucesso, como seu bloco de carnaval, dividem espaço com passagens difíceis, como a descoberta e o tratamento do câncer e o fim de seu casamento”.