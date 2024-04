VIDA NAS TELONAS

Livro sobre Chorão, do Charlie Brown Jr, vai virar virar filme

Livro sobre relação do Chorão com esposa será adaptado para o cinema; vocalista da banda Charlie Brown Jr. faleceu em 2013

Um dos principais representantes do rock nacional, o músico Chorão terá sua vida retratada em um filme. A novidade foi compartilhada pelo cineasta Hugo Prata, ao G1, que detalhou que o livro “Se não eu, quem vai fazer você feliz? Minha história de amor com Chorão” será adaptado ao cinema.

Lançado em 2018, o livro de memórias foi escrito por Graziela Gonçalves, viúva e “musa inspiradora” de Alexandre Magno Abrão, o Chorão da banda Charlie Brown Jr. Companheira do artista desde antes do sucesso da banda, o relacionamento inspirou inúmeras canções que marcaram gerações.

“O livro trouxe à tona uma faceta desconhecida dele (Chorão) fazendo canções de amor, além de falar sobre os conflitos da relação deles. (...) As coisas que ele escreveu e as melodias que ele criou deixaram bem claro que isso tudo facilmente viraria um filme. Uma dramaturgia de impacto”, detalhou o diretor ao site.

Hugo Prata compartilha a direção do longa-metragem com Felipe Novaes. A dupla de diretores trabalhou no documentário “Chorão: Marginal Alado”, de 2019. O novo filme terá roteiro de Duda de Almeida (“Sintonia” e “Angela”).