EXPLOSÃO DE FOFURA

Liz prepara surpresa especial para aniversário de Lore Improta; veja vídeo

"Nossas vidas não seriam as mesmas sem a energia incrível de Lore. Tentamos traduzir em palavras um pouco do muito que ela representa para nós", diz a legenda do vídeo. "Hoje, celebramos o seu dia e que essa data se repita por muito tempo, com toda a felicidade, amor, companheirismo e força que você dá pras nossas vidas. Feliz aniversário, Lore. Te amamos muito ❤️ RUMBORAAAAA COMEMORAR JUNTOS HOJE!", acrescenta.