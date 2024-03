VÍDEO MOSTRA

Liza Koshy tropeça e cai no tapete vermelho do Oscar 2024

A atriz Liza Koshy, 27 anos, caiu durante o tapete vermelho do Oscar, realizado neste domingo, 10, por conta dos saltos altos e do vestido longo. Ela foi ajudada por duas pessoas que estavam por perto depois do tropeço, e tratou a situação com bom humor, se preparando para mais fotos.