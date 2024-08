RADICAL!

Lore Improta mostra primeira vez da filha em montanha-russa da Disney; veja vídeo

“Primeira vez de Lica na montanha russa da Disney com a mamis dela! Será que vai ser minha companheira de aventuras radicais?! Mais um dia inesquecível para nós e eu sou só gratidão a Deus! E a pergunta que não quer calar, será que ela ainda ama as Esquiletes?”, escreveu Lore na legenda da publicação.

Além do vídeo na montanha-russa, Lore também compartilhou outros momentos da viagem que está fazendo com a filha. Nas imagens, é possível ver mãe e filha posando com vários personagens, incluindo Mickey, Pateta, Pluto e Olaf, e Liz vestida de princesa. As informações são da Quem.