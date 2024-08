DOENTE

Lore Improta passa por procedimento de urgência e desabafa: 'Muita dor'

Dançarina tem se medicado e adotado diversos cuidados, como repousar

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 16:17

Lore Improta foi diagnosticada com Neuroma de Morton Crédito: Reprodução / Redes sociais

A dançarina e influenciadora Lore Improta, que cumpre compromissos profissionais em São Paulo e Rio de Janeiro nesta semana, tem precisado usar muletas e cadeira de rodas nos últimos dias e utilizou as redes sociais para explicar o motivo. Diagnosticada com Neuroma de Morton, a baiana voltou a sofrer com fortes dores e passou por um procedimento de urgência no pé na segunda-feira (19).

“Durante o Innovation Week, que eu estava de sandália alta, eu não conseguia andar, estava com muita dor. Os médicos, então, organizaram para fazer o procedimento na segunda (…) Gostaria de ter feito com mais calma, com o repouso adequado, mas não tive como cancelar esses compromissos”, explicou Lore.